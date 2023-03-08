السعودية اليوم / هيئة الأمن السيبراني تنظم الملتقى الوطني للأمن السيبراني



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , يوم الأحد 27 شعبان الموافق 19 مارس , النسخة الأولى من الملتقى الوطني للأمن السيبراني تحت شعار "الأمن السيبراني: دفاعٌ وتمكينٌ وتنمية"، بمشاركة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، والأوساط الأكاديمية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين المسؤولين عن الأمن السيبراني في المملكة، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة موضوعات الأمن السيبراني وتحدياته المستقبلية، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الرامية لتعزيز الأمن السيبراني، واستعراض جهود الهيئة في تمكين الجهات الوطنية في المجال للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وسيشهد الملتقى انعقاد عدد من الجلسات الحوارية التي تناقش مجموعة من الموضوعات أبرزها: أهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتعزيز الصمود السيبراني في المملكة، وبحث الحلول لمعالجة تحديات قطاع الأمن السيبراني، وسيتطرق كذلك إلى مستجدات المشهد السيبراني، وتعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة، وتسليط الضوء على البيئة السيبرانية الداعمة التي تتيحها الهيئة للجهات الوطنية، كما يبحث الملتقى سبُل دعم الشركات الناشئة في المجال ودور الجهات الوطنية والخاصة في هذا الإطار، بما يمكّن من نمو الاقتصاد وتهيئة منظومة آمنة لدعم وتمكين كافة القطاعات.

ويعد الملتقى الوطني للأمن السيبراني منصة تفاعلية تجمع ممثلي كافة القطاعات لمناقشة موضوعات الأمن السيبراني وتحدياته، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ليصبح الأمن السيبراني عنصراً ممكّناً في مواجهة التحديات المستقبلية، ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

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15:37ت م

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