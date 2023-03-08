السعودية اليوم / القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون



المنامة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، في مقر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم , معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي،وذلك بمناسبة زيارة معاليه لمملكة البحرين.

وناقش اللقاء سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، وفقاً لرؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله-، إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك، والتي تعزز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون.

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15:15ت م

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