السعودية اليوم / المدينة الطبية بجامعة القصيم تحصل على الاعتماد في التطوير المهني المستمر لمدة ثلاث سنوات



بريدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

حصلت المدينة الطبية بجامعة القصيم على الاعتماد في التطوير المهني المستمر لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2026 من الهيئة

ويهدف الاعتماد لتوفير منصة لأنشطة التطوير المهني المستمر مثل الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات أو المحاضرات في المجالات الطبية والصحية ، حيث يسعى الممارسون الصحيّون للحضور للتطوير المستمر واكتساب ساعات تعلم معتمدة.

وأوضح المدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور خالد الحصيص أن هذا الاعتماد يأتي مكللًا للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المدينة الطبية بالجامعة في الرقي بمستوى خدماتها المتنوعة في مجال التدريب، وهذا الإنجاز يضاف لعدد من الإنجازات التي حصلت عليها المدينة الطبية سابقًا منها اعتماد مجلس الضمان الصحي، واعتماد جمعية القلب الأمريكية لمركز المحاكاة الإكلينيكي بالمدينة الطبية .

يذكر أن المدينة الطبية تعد أول مدينة طبية وأكاديمية متخصصة بمنطقة القصيم تقدم الرعاية الصحية المتقدمة، وتحتوي على مستشفى بسعة 400 سرير و 166 عيادة تخصصية ، استفاد من خدماتها خلال عام 2022م أكثر من 95 ألف مستفيد ، وأجرت أكثر من 500 عملية جراحية.

// انتهى //

14:54ت م

0113



بريدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسحصلت المدينة الطبية بجامعة القصيم على الاعتماد في التطوير المهني المستمر لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2026 من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وذلك استمرارًا لجهودها في توفير بيئة تدريبية عالية.ويهدف الاعتماد لتوفير منصة لأنشطة التطوير المهني المستمر مثل الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات أو المحاضرات في المجالات الطبية والصحية ، حيث يسعى الممارسون الصحيّون للحضور للتطوير المستمر واكتساب ساعات تعلم معتمدة.وأوضح المدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور خالد الحصيص أن هذا الاعتماد يأتي مكللًا للجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المدينة الطبية بالجامعة في الرقي بمستوى خدماتها المتنوعة في مجال التدريب، وهذا الإنجاز يضاف لعدد من الإنجازات التي حصلت عليها المدينة الطبية سابقًا منها اعتماد مجلس الضمان الصحي، واعتماد جمعية القلب الأمريكية لمركز المحاكاة الإكلينيكي بالمدينة الطبية .يذكر أن المدينة الطبية تعد أول مدينة طبية وأكاديمية متخصصة بمنطقة القصيم تقدم الرعاية الصحية المتقدمة، وتحتوي على مستشفى بسعة 400 سرير و 166 عيادة تخصصية ، استفاد من خدماتها خلال عام 2022م أكثر من 95 ألف مستفيد ، وأجرت أكثر من 500 عملية جراحية.// انتهى //14:54ت م0113

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المدينة الطبية بجامعة القصيم تحصل على الاعتماد في التطوير المهني المستمر لمدة ثلاث سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.