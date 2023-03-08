السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستعرض المشاريع البلدية المنجزة والجاري ترسيتها بأمانة المنطقة وبلدياتها



الباحة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بجميع المناطق والمحافظات، من أجل تنمية شاملة مستدامة، يهنأ بها المواطن وتسهم في جودة الحياة، التي ظهرت ملامحها من خلال مشاريع أمانة المنطقة وبلدياتها.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المشاريع المنجزة والجاري إجازتها بالإضافة إلى المشاريع الجاري ترسيتها ، حيث قدّم أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط تفاصيل المشاريع البلدية المنجزة حالياً بتكاليف 160 مليون ريال والمشاريع الجاري اجازتها بمبلغ 70 مليون ريال والمشاريع الجاري ترسيتها بمبلغ 400 مليون ريال كمشاريع وخدمات تصب في مصلحة المنطقة وأهاليها .

وحثّ سمو الأمير حسام بن سعود على بذل كل الجهود لخدمة المواطن الكريم، والتشديد في جانب الرقابة والمتابعة الميدانية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - .

من جهته أكد الدكتور السواط استمرار الجهود في متابعة المشاريع والخدمات المقدمة مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته واهتمامه وتوجيهاته الدائمة كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على دعم معاليه الدائم وحرصه على تقديم أفضل الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة .

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14:54ت م

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