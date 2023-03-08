السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة

وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية نبذة عن مشاريع "مدن" والخطط المستقبلية بمنطقة الرياض والبرامج الاستثمارية وتعزيز معايير برنامج جودة الحياة، وتمكين دور المرأة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

// انتهى //

14:53ت م

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الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي وأعضاء وحدة أعمال تشغيل المدن الصناعية.وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية نبذة عن مشاريع "مدن" والخطط المستقبلية بمنطقة الرياض والبرامج الاستثمارية وتعزيز معايير برنامج جودة الحياة، وتمكين دور المرأة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.// انتهى //14:53ت م0110

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