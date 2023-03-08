السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة

واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع "مدن" والخطط المستقبلية بمنطقة الرياض وما تشرف عليه حالياً لعدد 36 مدينة صناعية في المملكة، وتضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس.

كما اطلع سموه على برامج تطوير المنظومة الاستثمارية وتعزيز معايير برنامج جودة الحياة،. وكذلك تمكين دور المرأة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

// انتهى //

14:49ت م

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الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي وأعضاء وحدة أعمال تشغيل المدن الصناعية.واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع "مدن" والخطط المستقبلية بمنطقة الرياض وما تشرف عليه حالياً لعدد 36 مدينة صناعية في المملكة، وتضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس.كما اطلع سموه على برامج تطوير المنظومة الاستثمارية وتعزيز معايير برنامج جودة الحياة،. وكذلك تمكين دور المرأة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.// انتهى //14:49ت م0107

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