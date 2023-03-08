شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات إنتقال مودريتش إلى النصر السعودي.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الموقع العالمي Foot Mercato أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، أسدل الستار بشكل شبه نهائي على مسيرته مع ريال مدريد، حيث يعد الاتجاه الأقرب فى الوقت الحالي رحيل اللاعب عن صفوف الفريق المدريدي وعدم تجديد تعاقده مع الملكي.

وأضاف أن الإتجاه الأقرب للاعب حاليا، هو الإنتقال إلى النصر السعودي، رفقة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والذي يجعل من مهمة إنتقال اللاعب إلى الفريق العالمي، أمرا ليس معقدا كما يتوقع البعض.

ويري مودريتش أن إنتقاله إلى النصر ستكون خطوة مميزة للغاية، ولكن مع ذلك يتأني اللاعب فى حسم موقفه النهائي من تلك الخطوة، فى ظل إمتلاكه عرضا للعودة إلى توتنهام فى الدوري الإنجليزي.



خطوة وحيدةتفصل لوكا من النصر

ويعد إنتقال لوكا مودريتش إلى النصر شبه مهيئ بصورة كبيرة، ولكن يتوقف على مدي قدرة توتنهام فى البقاء ضمن الأربعة الكبار فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم من عدمه.

حيث ما زال مودريتش متعلقا كثيرًا بتوتنهام، كونه أحد الفرق التى كانت لها الفضل الأكبر فى شهرته الحالية، والوصول إلى هذه المكانة العالمية مع ريال مدريد، ولكن إبتعاده الفريق اللندني عن المربع الذهبي، وتأكد عدم مشاركته فى دوري الأبطال الموسم المقبل، سيحسم كل شئ لصالح النصر.