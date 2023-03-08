شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحسم التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يحسم التعاقد مع كوادرادو

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "elfutbolero"، على أن إدارة نادي النصر قد حسمت التعاقد مع النجم الكولومبي العالمي خوان كوادرادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

ويرتبط كوادرادو البالغ من العمر 30 سنة، بعقد مع يوفنتوس، حتى 30 يونيو من عام 2023، حيث رفض عروض عديدة للتجديد.

وأكدت الصحيفة، على أن خوان كوادرادو لاعبًا لنادي النصر، بداية من الموسم القادم، بعدما اختار اللاعب الانضمام إلى صفوف العالمي لمجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان قد شارك كوادرادو مع رونالدو،في صفوف نادي يوفنتوس، في الفترة من 2018 إلى 2021، قبل انتقال الأسطورة البرتغالية، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم قلعة العالمي.

والجدير بالذكر أن كوادرادو، يلعب في صفوف العملاق الإيطالي، منذ عام 2015؛ حيث سجل 25 هدفًا وصنع 65 آخرين، خلال 295 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.