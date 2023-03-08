شكرا لقرائتكم توقع حالة ممطرة تشمل المملكة الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع مركز طقس العرب أن تتأثر المنطقة العربية ومن ضمنها المملكة، بحالة ماطرة إقليمية واسعة النطاق الأسبوع المقبل.

11 دولة عربية

وقال المركز في بيان صادر عنه “تشير آخر الخرائط الجوية أنه من المتوقع أن تتأثر أجزاء واسعة من المشرق العربي بحالة جوية ماطرة إقليمية تضم العديد من الدول العربية وهم: مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، السعودية، قطر، البحرين واليمن، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل، ويتسع نطاق تأثيرها تدريجيًا خلال الأسبوع.

وأوضح أن هذه التقلبات الجوية تأتي على نطاق إقليمي، نتيجة توقعات باندفاع موجات روسبي متتابعة نحو المنطقة على إثر اتساع واضح لدوامة الخلية القطبية جنوبًا، بحيث يتوقع اندفاع منخفضات جوية في طبقات الجو العالية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وشمال مصر، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة ورطبة من عروض شبه مدارية، مما يؤدي الى نشوء أحوال جوية غير مستقرة واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر بشكل فعال، ويُتوقع بذلك أن تكون الحالة الجوية في أوجها وقوتها داخل المملكة العربية السعودية خاصة.

بداية الحالة الممطرة

ومن المتوقع اندفاع المنخفض الجوي العلوي للحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع مطلع الأسبوع المقبل، إذ تنطلق شرارة الحالة الممطرة يوم السبت بدءًا من المُرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، ويتسع نطاق تأثير هذه الحالة الماطرة يوم الأحد لتشمل أجزاء واسعة من السعودية وتمتد للكويت والعراق وقد تطال أجزاء من بادية بلاد الشام.

أما يوم الاثنين، ومع تحرك المنخفض العلوي شرقًا، تبقى فرص الأمطار على الكويت وجنوب وشرق وشمال شرق المملكة العربية السعودية والعراق، مع احتمالية تدفق بعض السحب الماطرة المتفرقة لقطر والبحرين.

وأوضح المركز أنه بحسب آخر المؤشرات الواردةـ فإنه يُتوقع اندفاع منخفض جوي جديد للحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ليضخ تبريد قوي نحو الجزيرة العربية وتتشكل موجة قصيرة معلنة تجدد الحالة الجوية الماطرة على نطاق واسع.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تبين أن الأمطار الرعدية ستشمل حينها أجزاء عدة من مصر وبلاد الشام والعراق والكويت والسعودية بالإضافة لأجزاء من قطر والبحرين واليمن.