شكرا لقرائتكم المرأة السعودية في وزارة الدفاع.. حاضر واعد ومستقبل مشرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بمنسوباتها السعوديات، وذلك مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن المرأة في الوزارة لديها حاضر واعد ومستقبل مشرق.

الوطن خط أحمر

ونشرت الوزارة مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، ظهرت فيه عدد من السيدات التي تروي قصص عملهن، وكان أولهن الجندي أحلام الشهري من الشرطة العسكرية والتي ظهرت وهي تؤدي جزءًا من عملها.

وعلقت الشهري على عملها قائلة: “أنا اليوم وزميلاتي من الشرطة العسكرية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، دورنا ليس مقتصرًا فقط على الحماية والرعاية الأمنية، ولكن نساعد المرضى ونرعى الصغير قبل الكبير”.

وأضافت: “كل يوم وأنا واضعة البريهة الحمراء فوق رأسي أعرف أن وطني خط أحمر وأنني أفديه بدمي”.

أما انتصار السبيعي من الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي فقالت إنها تتشرف بكونها جزءًا ممكنًا في وزارة الدفاع، موضحة كيفية التحاقها بالوزارة بالقول “الأمر بدأ بنقرة عندما قدمت على برنامج فخور لتطوير الخريجين”.

ولفتت إلى أنها كمحلل عمليات تواصل داخلي في الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي فهي تعمل كل يوم على وضع الخطط الاستراتيجية، فضلًا عن عدد من المهام الإدارية مثل كتابة الأخبار وصياغتها.

إظهار القدرات

وعلى جانب آخر، أوضحت العريف نوف المطيري أخصائي تمريض طوارئ مهامها، لافتة إلى أنها انضمت إلى وزارة الدفاع بعدما أعلنت عن فتح تشكيل الكادر العسكري النسائي، حيث كانت أول أخصائية تمريض عسكري من الكادر النسائي.

وأكدت أن للمرأة أصبح لها دور كبير وإثبات قوتها، معربة عن فخرها بالعمل في الوزارة.

أما الطبيبة مها المحيا، رئيسة قسم الطب العلاجي بالإدارة العامة للخدمات الصحية، فأكدت أنها تفتخر بأنها حصلت البورد الأمريكي في طب الفم، وشهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد كأول طبيبة سعودية تحصل على هذه الشهادة.

وأشارت إلى أن المرأة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحظى بالكثير من الفرص لإظهار قدراتها للوصول إلى المشاركة المجتمعية في التنمية لخدمة الوطن.