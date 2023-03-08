شكرا لقرائتكم أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني، إلى مراجعة إدارة التخطيط الحضري بأمانة العاصمة المقدسة لاستكمال طلباتهم، وذلك ممن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات والموافقات ولم يتبقَ لهم سوى إحالتها إلى كتابة العدل للتهميش، وعلى المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة المراجعة لاستكمال معاملاتهم.

تعميم الشؤون البلدية

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي بناءً على تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتضمن الموافقة على استكمال إجراءات المعاملات الخاصة بتحويل استخدامات الصكوك الزراعية والتي سبق تقديمها والموافقة عليها من قبل وزارة البيئة والزراعة والمياه وتم الانتهاء من كافة إجراءاتها النظامية.

تحويل الصكوك الزراعية

وأكد أن القرار يشمل فقط جميع المعاملات التي تقدم بها المواطنون للأمانة سابقًا، التي تخص طلبات تحويل صكوكهم الزراعية إلى سكنية وتمت موافقة وزارة الزراعة عليها ومعالي أمين العاصمة المقدسة.

وأشار إلى أن خدمة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني فقط .