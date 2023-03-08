شكرا لقرائتكم تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات جوجل كروم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة يتعلق بتحديثات كروم.

ونصح الأمن السيبراني، في تغريدة “تويتر”، بضرورة المبادرة بالتحديثات لتفادي مخاطر الاختراقات الأمنية، والثغرات الرقمية والهجمات الإلكترونية.

الوصف:

أصدرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لنظام (Android)، ومتصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة

حقن تعليمات برمجية

تجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow)

تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (111.0.5563.64/.65) لنظام التشغيل Windows و(111.0.5563.64) لنظام التشغيل Mac و Linux ، ونسخة Chrome 111 (111.0.5563.57/.58) لنظام Android ، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الروابط التالية (هنا) و(هنا).