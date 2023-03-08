شكرا لقرائتكم صحة الرياض تُنفّذ 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفّذت “صحة الرياض” 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 25-02-2023 / 03-03-2023 .

وتأتي هذه الزيارات، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

281 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة

وشملت الجولات 281 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و232 مستشفى حكومياً) ، و “1615” زيارة للمجمعات الطبية.