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صحة الرياض تُنفّذ 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية

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الرياض - محمد الوسيري - نفّذت “صحة الرياض” 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 25-02-2023 / 03-03-2023 .

وتأتي هذه الزيارات، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) .

281 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة

وشملت الجولات 281 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و232 مستشفى حكومياً) ، و “1615” زيارة للمجمعات الطبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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