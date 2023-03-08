شكرا لقرائتكم إحالة جانيين إلى النيابة العامة لتورطهما في جرائم سرقة وسلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في سلب المحال التجارية باستخدام مركبة مسروقة تم استردادها، وضبط بحوزتهما 33 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

وأوضح الأمن العام، في بيان، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.