السعودية اليوم / تنفيذ 11 عملية خلع ولادي بمستشفى الرس في أسبوع



بريدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أجرى الفريق الطبي المختص في معالجة الخلوع الولادية الخلقية للأطفال بمستشفى الرس العام 11 عملية خلع ولادي للأطفال خلال الأسبوع الماضي.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أن مستشفى الرس تمكن من إجراء الكشف الطبي وإعداد الخطة العلاجية لـ 95 طفلاً ممن يعانون من مشاكل في الأطراف السفلية وصعوبة بالحركة خلال الفترة ذاتها.

وبين التجمع أن الفريق الطبي أنجز إجراء العمليات الجراحية للحالات التي سبق وأن تم تسجيلها والكشف عليها في زيارات سابقة بعد تجهيز الأطفال للعمليات وجدولتهم حسب الأولوية والاستشارات الطبية، وذلك في إطار التعاون بين تجمع القصيم الصحي ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتنفيذاً للعديد من برامج تبادل التجارب والخبرات المهنية بين الجانبين.

يُشار إلى أن عدد عمليات الخلوع الولادية التي أجريت بمستشفى الرس العام خلال العام المنصرم 2022 م بلغت 115 عملية، في حين قدم المستشفى 490 استشارة وكشفاً طبياً على الأطفال المصابين بالخلوع الولادية.

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13:39ت م

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