السعودية اليوم / فرع " البيئة " بجازان يقرّ الخطة الرقابية لشهر رمضان على أسواق النفع العام والمسالخ



جيزان 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ، خطته الرقابية الموسمية لشهر رمضان المبارك ، حيث اكتملت الاستعدات للرقابة والجولات الميدانية التفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ، للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وضمان جودة الخدمة المقدمة ومامؤنية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق خلال الشهر الكريم.

وأوضح مدير الفرع المهندس محمد آل عطيف، أن معظم المسالخ التي تعمل حالياً بالمنطقة شهدت تحديثات وأخرى نموذجية ستتواصل بها أعمال الرقابة الصحية والبيطرية المكثفة طيلة شهر رمضان المبارك لضمان السلامة الغذائية ومراقبة الذبح وصحة اللحوم والمتعاملين معها، مشدداً في الوقت نفسه على أن ممارسة أي مهن داخل السوق دون تصريح من الوزارة سيُتعامل معها من قبل المراقبين بأنظمة الوزارة.

من جانبه، بين مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة الدكتور نبيل حسن معيض، أن خطة العمل تشمل الرقابة على ٢٧ سوقاً للفواكه والخضار واللحوم والدواجن و11 سوقاً للمواشي والأعلاف، إضافة إلى 20 مسلخاً تعمل حالياً بالمنطقة، حيث ستعمل فرق الرقابية على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات في حينه، وتطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة وفق لائحة الجزاءات.

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13:31ت م

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