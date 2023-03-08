السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع عقد الاعتماد البرامجي مع كلية الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، عقد الاعتماد البرامجي لبرنامج القانون بكلية الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة مدير عام الاعتماد البرامجي بمركز "اعتماد" الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيّال، ومن

جانب الكلية عميد الكلية الدكتور محمد بن ظافر الدوسري.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات

التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

// انتهى //

13:22ت م

0074



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، عقد الاعتماد البرامجي لبرنامج القانون بكلية الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة مدير عام الاعتماد البرامجي بمركز "اعتماد" الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيّال، ومنجانب الكلية عميد الكلية الدكتور محمد بن ظافر الدوسري.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية ؛ للإسهام في رفع جودةالتعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.// انتهى //13:22ت م0074

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.