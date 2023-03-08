السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي



جدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

قام صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة, اليوم, بجولة تفقدية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، اطلع خلالها على سير العمل والخطة التشغيلية لخدمة المسافرين.

وكان في استقبال سموه رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمطار.

وبدأت جولة سموه من الصالة رقم 1 حيث اطلع على سير العمل وما تقدمه من تسهيلات لخدمة المسافرين وخلق تجربة سفر أكثر راحة ويسر، كما تجول في منطقة السفر الداخلي والدولي ومواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار.

وشملت الجولة منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات والتأشيرات السياحية ومنطقة الجمارك والجهات الأمنية والتشغيلية ومواقع الخدمات المختلفة التي تقدم في مطار الملك عبد العزيز, حيث استمع سموه لشرح عن الإجراءات والتسهيلات المقدمة وكيفية إنهاء إجراءات المسافرين.

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13:15ت م

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