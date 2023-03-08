السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة حائل



حائل 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار رعدية تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، ونشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل تشمل جميع المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشية الله تعالى- حتى السادسة مساءً.

// انتهى //

12:32ت م

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