السعودية اليوم / جراحة قلبية دقيقة تنقذ رضيعاً بالقصيم



بريدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أنقذ تدخل طبي نفذه فريق مختص في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم بفضل الله حياة رضيع يبلغ من العمر تسعة أيام.

وكشف تجمع القصيم الصحي أن الطفل الرضيع الذي يزن كيلوجرامين فقط كان يعاني من انسداد كامل في صمام الشريان الرئوي، الأمر الذي تسبب له بانقطاع تام للدورة الدموية لكامل الجسم.

وبين أن الفريق الطبي بقسم الأطفال في المركز وبعد إتمام الفحوصات والأشعة اللازمة والاطلاع على نتائجها قرر القيام بإجراء التدخل الطبي العاجل عن طريق تنفيذ عملية قسطرة قلبية عالية الدقة، تم خلالها توسيع الصمام الرئوي ليتدفق الدم من خلاله إلى الرئتين، وقد تكللت القسطرة بالنجاح ولله الحمد .

وأضاف تجمع القصيم الصحي أن الفريق الطبي سمح بمغادرة الرضيع برفقة ذويه بعد الاطمئنان عليه واستقرار وضعه الصحي، وانتهاء فترة تنويمه في حضانة العناية المركزة، مشيراً إلى أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب أجرى 337 قسطرة قلبية للأطفال خلال العام الماضي 2022م.

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12:06ت م

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