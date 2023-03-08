السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة



بورت مورسباي 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 61 كيلومتراً بالقرب من مدينة بانجونا، وعلى عمق 60 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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12:05ت م

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