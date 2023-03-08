السعودية اليوم / "جامعة نايف العربية" تشارك في أعمال القمة الشرطية العالمية في دبي



الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في فعاليات القمة الشرطية العالمية التي افتتحت أعمالها أمس، في دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، وعدد من قادة الشرطة والأمن العرب، ووكالات إنفاذ القانون من أكثر من 112 دولة، حيث ستعرض الجامعة على مدى ثلاثة أيام جهودها في المجال الشرطي والأمني عبر جناحها في المعرض المصاحاب لفعاليات القمة، وبرامج متطورة لتدريب وإعداد القادة والمختصين في المجالات الأمنية بالدول العربية، عبر تقنيات رقمية تفاعلية بحضور خبراء من الجامعة في كافة البرامج والأنشطة التي تقدمها.

ويحتوي جناح الجامعة على عرض للأبحاث والمؤلفات الخاصة بالقضايا والمشكلات الأمنية المعاصرة وكيفية مواجهاتها، بالإضافة إلى البرامج والأبحاث ومخرجات المراكز البحثية والتدريبية والشراكات الدولية التي أبرمتها بهدف تطوير قدرات الأجهزة الأمنية بالدول العربية.

وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبد الله البنيان، أن مشاركة الجامعة في القمة العالمية للشرطة في دبي يأتي إدراكًا لأهمية هذا الحدث الذي أصبح من أهم الأحداث الدولية والأنشطة الأمنية العالمية في مجال العمل الشرطي والأمني بشكل عام، موضحًا أن الجامعة تشارك في المؤتمر بأوراق علمية في مجالات الأدلة الجنائية والجرائم السيبرانية، وكذلك من خلال جناح الجامعة في المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر الذي يعرض الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها الجامعة، كما سيتم بحث فرص الشراكة بين الجامعة والجهات ذات العلاقة المشاركة في فعاليات القمة.

يشار إلى أن مشاركة الجامعة في القمة الشرطية العالمي يأتي بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الهادف إلى إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية عبر برامج علمية وتدريبية وأكاديمية مميزة أٌعدت بجودة عالية لتُواكب احتياجات الجهات الأمنية والعدلية العربية.

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11:58ت م

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