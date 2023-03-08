شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة وحيدة تفصل النصر من إتمام التعاقد مع نجم ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت شبكة "سكاي "سبورتس البريطانية، أن نادي النصر مهتما للغاية بالتعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يري مسئولي الفريق العالمي، أن التعاقد مع اللاعب أصبح وشيكا فى الصيف.

وأضافت التقارير أن هناك إستجابة قوية من فيرمينيو، للإنتقال إلى النصر السعودي، ومجاورة رونالدو داخل صفوف العالمي فى الموسم المقبل، فى إنتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من المفاوضات.

وشدد فيرمينيو أن خطوة إنتقاله إلى النصر، قد تكون جيدة فى الفترة المقبلة، ولكن أجل الحديث عن هذا الأمر، حتي يحصل اللاعب، على كافة مستحقاته المتأخرة من ليفربول، ويقوم بإنهاء تعاقده مع الريدز بشكل ودي.

هذا وقد رفض فيرمينيو، كافة محاولات مسئوليّ الليفر، من أجل تجديد تعاقده والبقاء داخل صفوف الفريق الإنجليزي لمدة موسما إضافيا آخر.



إغراءات النصر تجبر فيرمينيو للرحيل

وتعد إغراءات النصر، السبب الرئيسي وراء رفض اللاعب التجديد مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنه أصبح مجرد حل بديل داخل الفريق، منذ التعاقد مع النجم الأورجواني داروين نونيز، مما يضعف من حظوظه فى المشاركة الأساسية مع الريدز فى حالة البقاء.

وعلى الرغم من إمتلاك فيرمينيو، عددا من العروض الأوروبية الكبري لضمه فى الصيف المقبل، إلا أن اللاعب يفضل الإستماع إلى جميع العروض قبل أن يقوم بحسم قراره النهائي.