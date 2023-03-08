شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في النصر قبل مواجهة اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم بالوطن العربي، موعد إنطلاق فعاليات مباراة كلاسيكو الكرة السعودية، والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي اتحاد جدة.

الغيابات تضرب صفوف النصر قبل مواجهة اتحاد جدة

ويواجه فريق النصر نظيره نادي اتحاد جدة، مساء الغد الخميس في إطار منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من عديد الغيابات، خاصة في مركز الجناح الأيمن، حيث يغيب ثلاثي الفريق، أندرسون تاليسكا، وأيمن يحيى، وبيتي مارتينيز بسبب الإصابة.

وقام رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالدفاع في المباراة السابقة ضد الباطن، بالأوزبكي ماشاريبوف في الجناح الأيمن، مع الاعتماد على رونالدو وعبد الرحمن غريب.

ويظل غياب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف الدوري السعودي، هو الأبرز الذي يعاني منه النصر، ويسبب قلق كبير بالنسبة للأرجنتيني جارسيا مدرب الفريق.

موقف النصر واتحاد جدة من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثاني برصيد 44 نقطة.