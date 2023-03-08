شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب اتحاد جدة قبل مواجهة النصر في كلاسيكو السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة كلاسيكو الكرة السعودية، والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي اتحاد جدة في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

إصابة حجازي تربك حسابات اتحاد جدة

ويلتقي اتحاد جدة مع نظيره النصر، مساء غدًا الخميس الموافق التاسع من شهر مارس الجاري في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد صدمة كبرى، بعد إصابة النجم المصري أحمد حجازي، مدافع النمور، والتي أبعدته عن التدريبات الأخيرة قبل مواجهة النصر.

ووضعت إصابة حجازي، المدرب سانتو في ورطة للبحث عن بديل للمدافع المصري حال تأكد غيابه عن الكلاسيكو.

بديل حجازي أمام النصر

ويعتمد الاتحاد على ثنائية حجازي وشراحيلي في قلب الدفاع، وحال غياب أي منهما يتم الدفع بالمخضرم عمر هوساوي أو المغضوب عليه مؤخرا حمدان الشمراني.

ويأمل سانتو وجارسيا في ظهور كتيبة النجوم الموجودة مع كل فريق، بأتم الجاهزية من أجل الظفر بنقاط الكلاسيكو، والتي ستكون حاسمة بنسبة كبيرة لبطل الدوري.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد النصر، مساء غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة.