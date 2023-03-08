السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح سطحيه نشطة، على محافظتي الطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الخرمة، والموية، ورنية، وتربة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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10:26ت م

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