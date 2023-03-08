السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوبي بحر مالوكو بإندونيسيا



جاكرتا 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوبي بحر مالوكو بإندونيسيا.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية في بيان أن مركز الزلزال يقع على بعد 179 كم من مدينة توموهون الإندونيسية وعلى عمق 72 كم من سطح البحر.

ولم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

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10:09ت م

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