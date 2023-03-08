السعودية اليوم / الإعصار فريدي يخلّف ثمانية قتلى في ثاني مرور له في مدغشقر



انتاناناريفو 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أعلنت السلطات في مدغشقر الثلاثاء أن الإعصار فريدي خلّف في ثاني مرور له في البلاد ثمانية قتلى قبل أن تشتد قوته ويتوجه نحو موزمبيق.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فإن فريدي الذي تَشكّل قبالة شمال غرب أستراليا في أوائل فبراير المنصرم، على وشك أن يصبح أطول إعصار مداري مسجل في التاريخ.

وفي مدغشقر أعلنت الحكومة أن المرور الثاني للإعصار فوق الجزيرة أدى لتضرر أكثر من 40 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 ألف شخص.

وكان الإعصار نفسه اجتاح الجزيرة في أواخر فبراير وقد خلّف يومها 7 قتلى على الأقل.

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