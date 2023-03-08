سياسي / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة



طرابلس 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي .

وأكد المنفي خلال اللقاء دعم المجلس لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 على أن تؤسس على الملكية الوطنية.

من جانبه قدم باتيلي لرئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وكان باتيلي قد أعلن في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نهاية فبراير الماضي عن إطلاق مبادرة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال العام الجاري.

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07:15ت م

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