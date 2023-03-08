السعودية اليوم / إصابة ثلاثة عناصر أمنية بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق



بغداد 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أصيب ثلاثة عناصر أمنية جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال مصدر أمني إن 3 عناصر أمنية أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم ضمن موقع بحيرة آمرلي في محافظة صلاح الدين.

الجدير بالذكر أن القوات العراقية ما تزال تلاحق عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتشن بشكل يومي عمليات ضد مواقع يشتبه في وجود مسلحين بها، خاصة بالمحافظات الشمالية والغربية.

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