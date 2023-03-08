السعودية اليوم / واشنطن تعلن عن مساعدات إضافية للروهينغا بـ26 مليون دولار



واشنطن 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 26 مليون دولار أمريكي للاجئين الروهينغا في بنغلادش ومناطق أخرى مجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس :" إن هذا التمويل الجديد يتيح لشركائنا في العمل الإنساني مواصلة توفير مساعدة منقذة للحياة لمجتمعات متضررة على جانبي الحدود بين ميانمار وبنغلادش".

وأوضح أن المبلغ المعلن عنه يرفع إلى 2,1 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات التي توفرها الولايات المتحدة للروهينغا منذ أغسطس 2017 م.

و أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها تحتاج إلى 876 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للروهينغا في بنغلادش.

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