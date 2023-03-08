السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.

// انتهى //

06:07ت م

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