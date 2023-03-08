سياسي / وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيرته الألمانية التطورات الإقليمية والدولية



بغداد 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور العراق حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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05:01ت م

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