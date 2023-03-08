وثيقة الصلح سند تنفيذي لإنهاء النزاعات

تتجه وزارة العدل إلى تطبيق خدمة المصلح الآلي قريباً، من خلال الاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في هذه الخدمة، بحيث تقدم الخدمة لطرفي النزاع دون أي تدخل بشري، وذلك عبر بيئة رقمية كاملة عبر منصة «تراضي» ودون حضور الأطراف.

ويمكن لـ«المصلح الآلي» بما يمتلك من أدوات أن يقود الصلح آليا نتائج إيجابية تنهي النزاع صلحاً بين المتقاضين، دون اللجوء إلى الدوائر القضائية.

منصة تراضي

مبادرة «المصلح الآلي» تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تحمل خدمات وزارة العدل إلى استغلال التقنية ورقمنة خدمتها العدلية بشكل مأتمت ومن ذلك خدمة «منصة تراضي الرقمية للمصالحة عن بعد»، التي أطلقت في 18 مايو 2020، وأصدرت في 2022، نحو 180 وثيقة صلح تعد «سنداً تنفيذياً»، فيما استفاد منها مليونا مستفيد.

توثيق الإجراءات

يذكر أن منصة تراضي، تُمكن أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الواقعي أو الافتراضي وممارسة عملية المصالحة للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل بداية من تقديم طلب المصالحة حتى انتهائه بوثيقة صلح أو تعذر، فيما تأخذ المنصة ضمن أهدافها إنهاء الخلافات والنزاعات وتوثيق الإجراءات بشكل نظامي وتصديق رسمي دون الحاجة لزيارة المحاكم أو المكاتب العدلية، ويمكن لأصحاب النزاع تقديم طلب صلح مباشرة عبر المنصة، وإحالته للمصلحين المتخصصين للوصول إلى إنهاء للنزاع وتسوية ودية بين الأطراف المتنازعة.

تراضي في أرقام

163652 وثيقة صلح

356970 مستفيدا

98983 جلسة

00 مصلح ومصلحة