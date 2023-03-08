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وثيقة الصلح سند تنفيذي لإنهاء النزاعات
تتجه وزارة العدل إلى تطبيق خدمة المصلح الآلي قريباً، من خلال الاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في هذه الخدمة، بحيث تقدم الخدمة لطرفي...
عودة أصحاب السفر إلى الإفطار بالمسجد النبوي
عاد تقديم وجبات الإفطار من قبل أصحاب السفر مباشرة في شهر رمضان هذا العام بعد أن علق بسبب جائحة كورونا، والإيعاز للجمعيات ومن ثم...
قريبا إنهاء النزاع بين المتقاضين آليا
تتجه وزارة العدل إلى تطبيق خدمة المصلح الآلي قريباً، من خلال الاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في هذه الخدمة، بحيث تقدم الخدمة لطرفي...
59 موقعا حرجا لتصريف أمطار جدة
تعمل أمانة جدة حاليا على عدة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بتكلفة 1.2 مليار ريال، كما تم الانتهاء من 38 نقطة حرجة في الربع الثالث من 2022،...
مجلس الوزراء يقر ضوابط إيقاف الخدمات
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض، على ضوابط إيقاف...
توعية لزوار جبل الرحمة
كثَّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودَها...
استعدادات مبكرة لموسم الحج
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس ماجد الخليف، الاستعداد المبكر للحج، واستعراض...
كانت هذه تفاصيل خبر أمام القيادة.. وزير الدولة إبراهيم السلطان ووزير الإعلام سلمان الدوسري يؤديان القسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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