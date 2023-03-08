اخبار السعوديه

أمام القيادة.. وزير الدولة إبراهيم السلطان ووزير الإعلام سلمان الدوسري يؤديان القسم

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وثيقة الصلح سند تنفيذي لإنهاء النزاعات

تتجه وزارة العدل إلى تطبيق خدمة المصلح الآلي قريباً، من خلال الاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في هذه الخدمة، بحيث تقدم الخدمة لطرفي...

b3b0a7e713.jpgالمدينة المنورة: علي العمري
c20447661a.jpg16 شعبان 1444 هـ

عودة أصحاب السفر إلى الإفطار بالمسجد النبوي

عاد تقديم وجبات الإفطار من قبل أصحاب السفر مباشرة في شهر رمضان هذا العام بعد أن علق بسبب جائحة ، والإيعاز للجمعيات ومن ثم...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png16 شعبان 1444 هـ

قريبا إنهاء النزاع بين المتقاضين آليا

تتجه وزارة العدل إلى تطبيق خدمة المصلح الآلي قريباً، من خلال الاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في هذه الخدمة، بحيث تقدم الخدمة لطرفي...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png16 شعبان 1444 هـ

59 موقعا حرجا لتصريف أمطار جدة

تعمل أمانة جدة حاليا على عدة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بتكلفة 1.2 مليار ريال، كما تم الانتهاء من 38 نقطة حرجة في الربع الثالث من 2022،...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png15 شعبان 1444 هـ

مجلس الوزراء يقر ضوابط إيقاف الخدمات

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض، على ضوابط إيقاف...

icon-byline.pngالرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 شعبان 1444 هـ

توعية لزوار جبل الرحمة

كثَّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودَها...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png15 شعبان 1444 هـ

استعدادات مبكرة لموسم الحج

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس ماجد الخليف، الاستعداد المبكر للحج، واستعراض...

icon-byline.pngجدة: دوت الخليج
icon-clock.png15 شعبان 1444 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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