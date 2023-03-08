وثيقة الصلح سند تنفيذي لإنهاء النزاعات تتجه وزارة العدل إلى تطبيق خدمة المصلح الآلي قريباً، من خلال الاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في هذه الخدمة، بحيث تقدم الخدمة لطرفي... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 16 شعبان 1444 هـ 16 شعبان 1444 هـ عودة أصحاب السفر إلى الإفطار بالمسجد النبوي عاد تقديم وجبات الإفطار من قبل أصحاب السفر مباشرة في شهر رمضان هذا العام بعد أن علق بسبب جائحة كورونا، والإيعاز للجمعيات ومن ثم... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 16 شعبان 1444 هـ 16 شعبان 1444 هـ قريبا إنهاء النزاع بين المتقاضين آليا تتجه وزارة العدل إلى تطبيق خدمة المصلح الآلي قريباً، من خلال الاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في هذه الخدمة، بحيث تقدم الخدمة لطرفي... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 16 شعبان 1444 هـ 16 شعبان 1444 هـ 59 موقعا حرجا لتصريف أمطار جدة تعمل أمانة جدة حاليا على عدة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بتكلفة 1.2 مليار ريال، كما تم الانتهاء من 38 نقطة حرجة في الربع الثالث من 2022،... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ مجلس الوزراء يقر ضوابط إيقاف الخدمات وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض، على ضوابط إيقاف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ توعية لزوار جبل الرحمة كثَّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودَها... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ استعدادات مبكرة لموسم الحج أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس ماجد الخليف، الاستعداد المبكر للحج، واستعراض... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 15 شعبان 1444 هـ 15 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر أمام القيادة.. وزير الدولة إبراهيم السلطان ووزير الإعلام سلمان الدوسري يؤديان القسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.