اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض



نيويورك 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض حاد في نهاية تداولات اليوم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 574.98 نقطة أو 1.72 %، مسجلا 32856.46 نقطة.

وخسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما يصل إلى 62.05 نقطة أو 1.53 %، منهيا التداول عند 3986.37 نقطة.

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 145.40 نقطة أو 1.25 %، ليغلق عند 11530.33 نقطة.

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