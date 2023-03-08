السعودية اليوم / أستراليا تقدم 70 مليون دولار أسترالي لدعم اللاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم



كانبيرا 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس

أعلنت السفير والممثل الدائم لأستراليا لدى الأمم المتحدة في جنيف أماندا غورلي أن أستراليا ستقدم 70 مليون دولار أسترالي هذا العام للمنظمات الشريكة لدعم اللاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم.

وأضافت غورلي "نحن نعمل مع دول الآسيان وبنغلاديش والحكومات الإقليمية والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل طويل الأمد لهذه الأزمة".

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