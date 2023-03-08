عودة أصحاب السفر إلى الإفطار بالمسجد النبوي - #عاجل

عاد تقديم وجبات الإفطار من قبل أصحاب السفر مباشرة في شهر رمضان هذا العام بعد أن علق بسبب جائحة كورونا ، والإيعاز للجمعيات ومن ثم شركات الإعاشة بتوفير وجبات الإفطار من قبل.

وأكدت وكالة شؤون المسجد النبوي أمس بأنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي، وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح، والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

عمل جليل

ودعت الوكالة إلى أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني بعد استقبالهم رسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم بالتصريح.

وأعربت وكالة شؤون المسجد النبوي عن شكرها لمقدمي خدمة الإفطار على العمل الجليل، مشددة على الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين.

وبدأت شركات الإعاشة في المدينة فتح باب التعاقد لتقديم الوجبات، بينما تتولى الجمعيات الخيرية مسؤولية تقديم وجبات الإفطار في منطقة السطح والساحة الغربية.

وحدد بعض الشركات سعر وجبة الإفطار بـ 7 ريالات تقريبا لكل وجبة مكونة من تمر «سكري أو صقعي» وخبز وزبادي ودقة وأدوات تنظيف بكيس مغلف أو كرتون، حيث تتعاقد الشركات مع أصحاب السفر الحاصلين على تراخيص من وكالة شؤون المسجد النبوي، ويتم تقسيم مواقع الشركات بحسب المناطق الأربع للمسجد النبوي، كذلك تقوم الشركات التي من المتوقع أن يكون عددها هذا العام أقل من العام الماضي والتي بلغت 12 شركة، بتوفير الوجبات الغذائية وتسليمها بالساحات لأصحاب السفر من بعد صلاة العصر لتوزيعها والمتابعة لرفع السفر عقب الإفطار واستخراج التصاريح للعاملين مع المشرف.

من مهام الشركات

- توفير الوجبات الغذائية

- التسليم لأصحاب السفر

من مهام أصحاب السفر

- رفع السفر عقب الإفطار

- استخراج التصاريح للعاملين

مكونات الوجبة

- تمر «سكري أو صقعي»

- خبز

- زبادي

- دقة

- أدوات تنظيف