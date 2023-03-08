إنشاء برنامج سعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر عرقة بالرياض أمس، على إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كما وافق على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة، الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي، يبدأ من تاريخ 1/ 3/ 2023م.

ووافق أيضا على ضوابط إيقاف الخدمات، وانضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

وفي بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اجتماعه مع رئيس دولة إريتريا، ومضمون استقباله رئيس جمهورية موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.

وتناول المجلس إثر ذلك، موضوعات إقليمية ودولية، مجددا ما أكدته المملكة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.

وتطرق المجلس إلى مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أمانا وازدهارا للبشرية.

وأكد المجلس، أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ، وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره، وتحقيق الاستدامة وفقا لمستهدفات رؤية 2030.

وأشاد مجلس الوزراء، بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، مما يُعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وعدّ المجلس، مناسبة (يوم العَلَم) الذي يوافق هذا العام السبت المقبل(11مارس)، ترسيخا لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية، منذ تأسيسها عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

موافقات







اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري



مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جامبيا



مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومتي المملكة «وزارة السياحة»، والكويت «وزارة الإعلام والثقافة».



مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارتي التعليم في المملكة وجمهورية الصين الشعبية



انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح



مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلاند في مجال منع الفساد ومكافحته



اتفاقية بين حكومتي المملكة والجمهورية اليمنية، في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية



تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة، الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي، يبدأ من تاريخ 1/ 3/ 2023م.



الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات



إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض



تجديد عضوية الدكتور وليد بن محمد زاهد، والدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، والمهندس علي بن عايض القرني، في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز



اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين



تعيين وترقيات