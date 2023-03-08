فرع جديد من فنادق إنديغو بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG - إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم - اتفاقية إدارة لإنشاء فرع جديد من سلسلة فنادق إنديغو داخل المدينة الواقعة بحي عرقة، التي تمتد بمحاذاة وادي حنيفة بالرياض.

وتأتي أهمية الاتفاقية كون مدينة محمد بن سلمان تعد أول مدينة غير ربحية من نوعها في العالم، ونموذجا ملهما لتطوير القطاع غير الربحي عالميا، وحاضنة لكثير من المجاميع الشبابية والمؤسسات المحلية والدولية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وقادة المستقبل.

وسيقام الفندق جوار «منطقة المشراق» وسيربط المدينة بالمناطق السكنية والمرافق العامة، وأماكن العمل المرنة للمبتكرين والمبدعين؛ لتتشكل بذلك مساحة مجتمعية للأعمال والعيش والترفيه، كما تضم شارعا رئيسا نابضا بالحياة.

وقال الرئيس التنفيذي للمدينة ديفيد هنري: «يسعدنا اختيار مجموعة فنادق ومنتجعات IHG مدينة محمد بن سلمان غير الربحية لتقديم فندق جديد على طراز عالمي، سيصمم لتوفير مجموعة من الخدمات المقدمة للشباب».

الفندق الجديد لسلسلة فنادق إنديغو

