فرع جديد من فنادق إنديغو بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية

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وتأتي أهمية الاتفاقية كون مدينة محمد بن سلمان تعد أول مدينة غير ربحية من نوعها في العالم، ونموذجا ملهما لتطوير القطاع غير الربحي عالميا، وحاضنة لكثير من المجاميع الشبابية والمؤسسات المحلية والدولية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وقادة المستقبل.
وسيقام الفندق جوار «منطقة المشراق» وسيربط المدينة بالمناطق السكنية والمرافق العامة، وأماكن العمل المرنة للمبتكرين والمبدعين؛ لتتشكل بذلك مساحة مجتمعية للأعمال والعيش والترفيه، كما تضم شارعا رئيسا نابضا بالحياة.
وقال الرئيس التنفيذي للمدينة ديفيد هنري: «يسعدنا اختيار مجموعة فنادق ومنتجعات IHG مدينة محمد بن سلمان غير الربحية لتقديم فندق جديد على طراز عالمي، سيصمم لتوفير مجموعة من الخدمات المقدمة للشباب».
الفندق الجديد لسلسلة فنادق إنديغو
- سيضم 234 غرفة وجناحا
- 138 شقة فندقية
- يقع على بعد 15 دقيقة من وسط مدينة الرياض
- على بعد 10 دقائق من حي الطريف التاريخي
- إمكانية الوصول بسهولة إلى المناطق الطبيعية والمتنوعة
- سهولة الوصول إلى المعالم الإبداعية ذات التصاميم المبتكرة
- 3 خيارات من المطاعم، وقاعة مخصصة لتناول الطعام
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