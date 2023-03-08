ولي العهد يستعرض مع وفد دولي ملف استضافة معرض الرياض إكسبو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس، رئيس المكتب الدولي للمعارض السيد باتريك سبيكت والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة لمعرض الرياض إكسبو 2030. حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي. فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب ديمتري كيركنتزس وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

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