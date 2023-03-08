بحث مستجدات الرعاية الطبية لحديثي الولادة

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ويستعرض المؤتمر أهم مستجدات الرعاية الطبية في مجال رعاية حديثي الولادة، وأفضل الممارسات الطبية المبنية على البراهين والأدلة العلمية لتحسين جودة الخدمات والعناية بحديثي الولادة، بمشاركة 23 متحدثا على المستويين المحلي والدولي.
ويصاحب المؤتمر فعاليات ومعارض تبرز أحدث ما توصلت إليه مستجدات الرعاية الصحية بطب حديثي الولادة وخدمات صحية للمرضى، مؤكدا أهمية هذه البرامج والملتقيات العملية ودورها في تعزيز المهارات وتأهيل الممارسين الصحيين والرفع من قدرتهم المهنية، آملا أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه والخروج بتوصيات هادفة.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في مجال العناية الحرجة بحديثي الولادة من مختلف دول العالم من بينها الإمارات ومصر وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركة عدد من الأطباء السعوديين.
أهم موضوعات المؤتمر:
- أهم مستجدات الرعاية الطبية في مجال رعاية حديثي الولادة.
- أفضل الممارسات الطبية المبنية على البراهين.
- الأدلة العلمية لتحسين جودة الخدمات والعناية بحديثي الولادة.
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