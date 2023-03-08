لوحات برموز جديدة تطرح للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام مزادا يتضمن طرح لوحات برموز جديدة، وذلك عبر خدمة مزاد اللوحات الالكتروني، عبر منصة وزارة الداخلية «أبشر». وأوضحت الإدارة أنها بدأت للمرة الأولى بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافة إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الالكتروني.

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