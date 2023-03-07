السعودية اليوم / مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادث خروج قطار عن مساره في مصر



القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون في حادث خروج قطار عن مساره بمركز قليوب بمحافظة القليوبية في مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار في تصريح له اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أنه جاري متابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

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23:05ت م

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