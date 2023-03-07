شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يقترب من الدوري القطري.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقترب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

مودريتش يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أصبحت صفقة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، مهددة بالضياع من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأكدت التقارير خلال الساعات القليلة الماضية، على رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، عن نادي ريال مدريد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وعدم تجديد عقده.

وأعلن الإعلامي الرياضي سعد السبيعي، اقتراب لوكا مودريتش، من الانتقال إلى أحد الأندية القطرية، في صيف العام الحالي؛ بعد محاولات عديدة من النصر، لضمه رسميًا، ووعود من وكلائه لمزاملة الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وكشف السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن اجتماع بين وكلاء مودريتش ونادي قطري، بداية الأسبوع المقبل.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن هذا الاجتماع؛ هو الثاني، بعد اللقاء الذي جمع اللاعب ووكلاءه مع مسؤولي النادي القطري، في العاصمة الإسبانية "مدريد".

والجدير بالذكر أن مودريتش، انضم إلى ريال مدريد في عام 2012، مقابل 35 مليون يورو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.