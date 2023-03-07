شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في النصر.. نجم الفريق مهدد بالإيقاف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من بعض الأزمات خلال الفترة الأخيرة، حيث يهدد بالإيقاف عن المشاركة مع العالمي لمدة موسم كامل.

موقف لجنة الانضباط والأخلاق من شكوى الهلال ضد تاليسكا

وكشفت تقارير صحفية منذ قليل، على أن قضية الهلال السعودي ضد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد تعود خلال الفترة المقبلة من جديد.

وكان قد تقدم نادي الهلال، بشكوى ضد تاليسكا، إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب تصريحاته التي اتهم فيها الزعيم، بالحصول على الألقاب والبطولات، بمساعدة التحكيم.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف النجم البرازيلي سنة، مكتفية بتغريمه مبلغ 60 ألف ريال سعودي، وتحذيره من تكرار مثل هذه التصريحات.

وكشف القانوني الرياضي خالد المحمادي، عن أن عقوبة أندرسون تاليسكا، جاءت بسبب إثارة الرأي العام؛ حسب ما ورد في قرار لجنة الانضباط.

وأوضح المحمادي في تصريحات إذاعية، أن نجم العالمي، لم يُعاقب حتى الآن، على الإساءة المباشرة لنادي الهلال.

وبناءًا على ما ذكره القانوني الرياضي.. لا يزال تاليسكا، مهددًا بالإيقاف سنة كاملة؛ بتهمة الإساءة لنادي الهلال، بعد أن قرر مجلس إدارة فهد بن نافل، الاستئناف رسميًا.

وإذا ما تم إيقاف النجم البرازيلي سنة، فإن ذلك قد يعطل تجديد عقده، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

والجدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، رفض عرضًَا رسميًا من نادي جلطة سراي التركي، خلال الأيام القليلة الماضية، مع الاتفاق على تجديد عقده مع النصر، 3 سنوات قادمة.