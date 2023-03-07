«الأدوار» مخطوطة نادرة لفصول النغمات الموسيقية

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ومخطوطة الكتاب من تأليف صفي الدين عبدالمؤمن بن يوسف أبي المفاخر الأرموي البغدادي (ت 693هـ ) والأرموي نسبة إلى أرمينيا من بلاد أذربيجان، وهي مواطن آبائه، وقد عاش ببغداد في القرن السابع الهجري.
وتبدأ المخطوطة التي ربما تعود إلى النصف الثاني من القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر؛ وعليها تاريخ نظر واطلاع سنة 1058 هـ.
ويعد الكتاب من أشهر المؤلفات في الموسيقى؛ لأنه من أوئل كتب الموسيقى في العربية قام فيه المؤلف بتفصيل النغم، وجعل أساسها مرتكزا على 17 نغمة تخرج من ثلاثة أصناف من الأبعاد الصغار، وهو أيضا أول كتاب صنف الأجناس اللحنية بمسمياتها المصطلح عليها في سبعة أنواع.
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