تفاهم لتطوير صيدلة الأورام في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المجلس الصحي السعودي ممثلا بالمركز الوطني للسرطان مذكرة تفاهم مع المجموعة السعودية لصيدلة الأورام؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام في المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس. ومثل المجلس في التوقيع مدير المركز الوطني للسرطان الدكتور مشبب العسيري، ومن المجموعة السعودية لصيدلة الأورام رئيسة المجموعة الدكتورة نورة الخضير. وأكد العسيري أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بالمملكة، مشيرا إلى أن المجالات التي تشملها هذه المذكرة تتضمن الخدمات الصيدلانية المتعلقة بالأورام والمقدمة في مستشفيات ومراكز الأورام في المملكة، مشيدا بما تقدمه المجموعة السعودية لصيدلة الأورام والجهات الحكومية والخاصة من جهود في مجال تطوير صيدلة الأورام في المملكة. ويعد المركز الوطني للسرطان المظلة التشريعية والتنسيقية والتكاملية لجميع القطاعات المقدمة لخدمات الأورام في المملكة.

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