الشورى يطالب بخطة استراتيجية لصندوق التعليم الجامعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى أمس صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطة استراتيجية متكاملة؛ وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية 2030.

جاء ذلك بعد أن أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للصندوق، عقب أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.

كما وافق المجلس على مقترح تعديل المادة 27 من نظام القضاء الصادر عام 1428هـ ، المقدم من العضو الدكتور أيوب الجربوع، استنادا إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، والتي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

وأصدر قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية طاجيكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عقب أن استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار المتضمن توصيتها.

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والرياضة في تايلاند في مجال السياحة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما للتعاون في مجال السياحة.

وفي شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال الإسكان بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، جاء ذلك عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها المتضمن توصياتها بشأن مذكرة التعاون أمام المجلس.

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