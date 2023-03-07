دراسة تعميم الامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدرس لجنة خبراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعميم الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لجميع مواطني دول المجلس.

جاء ذلك، خلال الاجتماع العاشر للجنة، الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء 6و7 مارس الجاري عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير عام المديرية العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - الدكتور محمد السعدي، وبحضور خبراء من وزارات الشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها قرار المجلس الوزاري في دورته الـ153 (الرياض- سبتمبر 2022)، بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، ومناقشة أهم الممارسات والمبادرات المتميزة للأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وإيجاد آلية لتعميمها على دول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة فكرة تصميم شعار موحد ليوم الأسرة الخليجي، يتم اعتماده سنويا في يوم الاحتفال.